Colpo di scena la Corte d’Appello di Roma riattiva la pagina Facebook di CasaPound

La Corte d’Appello di Roma ha deciso di riattivare la pagina Facebook di CasaPound Italia, accogliendo l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Roma del dicembre 2022, che aveva considerato legittima la disattivazione. Questo nuovo provvedimento rappresenta un importante sviluppo nella vicenda e potrebbe avere ripercussioni sul panorama politico e mediatico.

Roma, 12 dicembre — Colpo di scena: la Corte d'Appello di Roma ha accolto l'impugnazione presentata da CasaPound Italia contro la sentenza del Tribunale di Roma che, nel dicembre 2022, aveva ritenuto legittima la disattivazione della pagina Facebook dell'associazione. Con questa decisione, la Corte ha disposto la riattivazione della pagina ufficiale di CasaPound Italia sul social network. Le motivazioni del ribaltamento. Nel motivare il provvedimento, la Corte d'Appello ha escluso che CasaPound Italia abbia violato le condizioni di utilizzo della piattaforma o diffuso, attraverso la propria pagina, contenuti di carattere xenofobo o razzista.