Colpita da uno specchietto rotola nel fosso

Stamattina alle 9:45, una podista è rimasta coinvolta in un incidente mentre correva lungo una strada, finendo nel fosso adiacente dopo essere stata colpita da uno specchietto di un veicolo in transito. L'episodio si è verificato in circostanze ancora da chiarire e ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

Intorno alle 9 e 45 di questa mattina, una podista è finita nel fosso a lato di una strada dopo essere stata colpita dallo specchietto di un'auto in corsa. Lo riporta il Messaggero Veneto, che specifica che il fatto è avvenuto sulla regionale 99, nel comune di Campoformido, tra Bressa e Variano.

