Collins il primo giocatore Nba a fare coming out | Ho un tumore in fase terminale

Webmagazine24.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jason Collins, ex giocatore NBA e pioniere nel coming out tra gli atleti professionisti, ha annunciato di essere affetto da un glioblastoma al quarto stadio, una forma altamente aggressiva di tumore cerebrale. La sua testimonianza apre un importante dibattito sulla salute e il coraggio di chi si confronta con diagnosi difficili, portando alla luce anche il suo percorso personale di lotta e resilienza.

(Adnkronos) – Jason Collins, ex centro Nba e primo atleta militante in una lega professionistica statunitense ad aver fatto coming out dichiarandosi gay, ha rivelato di avere un glioblastoma al quarto stadio, una forma molto aggressiva di tumore cerebrale. Il 47enne ha raccontato in un’intervista a Espn come i sintomi siano comparsi rapidamente e abbiano . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

collins primo giocatore nbaJason Collins, ex giocatore dell’NBA: “Ho un tumore al cervello in fase terminale” - L'ex giocatore di basket Jason Collins ha annunciato di avere un tumore al cervello in fase terminale: "Il glioblastoma è aggressivo ed è difficile ... fanpage.it

collins primo giocatore nbaJason Collins: ho un tumore al cervello in stadio terminale - L'ex giocatore NBA ha dichiarato di essere affetto da una delle forme più letali di cancro al cervello: "È arrivato incredibilmente in fretta" ... msn.com

Immagine generica

NBA’s Jason Collins Battles Brain Tumor: Fans Rally for Support

Video NBA’s Jason Collins Battles Brain Tumor: Fans Rally for Support