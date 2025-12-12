Colleferro Inaugurati i lavori di ristrutturazione del PalaRomboli Efficientamento strutturale e soprattutto energetico…

A Colleferro, l’Amministrazione comunale ha inaugurato i lavori di ristrutturazione del PalaRomboli, con interventi mirati all’efficientamento strutturale ed energetico. L’evento ha segnato un passo importante per il miglioramento delle strutture sportive della città, garantendo spazi più moderni e sostenibili per la comunità locale.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di oggi, 12 Dicembre, a Colleferro, l’Amministrazione comunale ha inaugurato importanti lavori di ristrutturazione che hanno L'articolo Colleferro. Inaugurati i lavori di ristrutturazione del PalaRomboli. Efficientamento strutturale e soprattutto energetico. Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it Sarà inaugurato venerdì 12 dicembre il rinnovato Palazzetto dello Sport “Alfredo Romboli”, completamente riqualificato grazie ai fondi statali e al contributo dell’Amministrazione comunale di #Colleferro - facebook.com facebook © Cronachecittadine.it - Colleferro. Inaugurati i lavori di ristrutturazione del PalaRomboli. Efficientamento strutturale e soprattutto energetico…

Colleferro. Inaugurati i lavori di ristrutturazione della Scuola elem. “Dante Alighieri”[Sindaco]

Video Colleferro. Inaugurati i lavori di ristrutturazione della Scuola elem. “Dante Alighieri”[Sindaco] Video Colleferro. Inaugurati i lavori di ristrutturazione della Scuola elem. “Dante Alighieri”[Sindaco]