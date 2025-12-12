Colleferro Emozioni e premiati alla V Edizione del Premio Mirella Amati all’Iis di Via delle Scienze – Liceo Marconi

Martedì 9 dicembre si è svolta la V edizione del “Premio Mirella Amati” presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Via delle Scienze a Colleferro. L’evento ha visto protagonisti studenti e premiati, emozionando il pubblico con momenti di riconoscimento e celebrazione delle eccellenze. La cerimonia ha rafforzato il senso di comunità e valorizzato il talento degli studenti.

COLLEFERRO – Martedì 9 Dicembre nella "vasca" dell'Istituto di Istruzione Superiore di Via delle Scienze – Liceo G. Marconi Scientifico

Successo del 1° Concorso Lirico Internazionale Comune di Colleferro

