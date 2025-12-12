Colle | chi muove guerra non evochi pace

L'articolo analizza la contraddizione insita nel tentativo di raggiungere la pace attraverso la guerra. Viene sottolineato come muovere guerra per ottenere la pace sia un paradosso, poiché chi combatte spesso mira a imporre le proprie condizioni, rendendo insensato il rapporto tra conflitto e risoluzione pacifica.

19.00 "Il principio non può essere muovere guerra per fare la pace: è paradossale. Appare insensata la pace evocata da parte di chi, muovendo guerra, pretende in realtà di imporre le proprie condizioni".Lo ha detto il Presidente Mattarella alla cerimonia per lo scambio di auguri con il corpo diplomatico in un passaggio in cui ha parlato di Russia. "L'Unione Europea, una delle più riuscite esperienze di pace tra i popoli e di democrazia,è nata e si è ampliata nella costante ricerca della pace e della libertà". Servizitelevideo.rai.it

