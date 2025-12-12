Coez Live 2026 – From the Rooftop è il nuovo tour del cantautore romano

12 dic 2025

Coez annuncia il nuovo tour Coez Live 2026From the Rooftop, il calendario e i biglietti. Coez, dopo il successo del tour nei palazzetti con oltre 70.000 biglietti venduti e diverse date sold out, annuncia il nuovo tour Coez Live 2026 – From the Rooftop – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – che porterà il cantautore romano ad esibirsi nelle location più suggestive in tutta Italia. Biglietti disponibili da sabato 13 dicembre alle ore 12:00. In occasione dell’apertura delle vendite, Coez ha voluto riservare un regalo speciale a chi acquisterà il biglietto del tour. Nelle mail di conferma sarà infatti incluso un link esclusivo per ascoltare il demo di Cielo di sabbia, brano tratto da Fenomeno Mixtape del 2011, brano culto tra i fan, riarrangiato per l’occasione in chiave Rooftop. Spettacolo.eu

coez live 2026 8211 from the rooftop 232 il nuovo tour del cantautore romano

