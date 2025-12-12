Coez annuncia il nuovo tour From the Rooftop | tappa a Pompei

Coez torna con un nuovo tour intitolato “From the Rooftop”, che seguirà le tappe nei palazzetti. L’artista annuncia le date del Coez Live 2026, portando la sua musica in diverse location, tra cui una tappa a Pompei. L’atteso tour promette di coinvolgere i fan con le sue performance dal vivo e nuove suggestioni sonore.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il tour nei palazzetti, Coez annuncia il nuovo tour Coez Live 2026 – From the Rooftop. “Ci tenevo a riportare dal vivo il Rooftop, tornando in estate con un nuovo spettacolo nei teatri di pietra e in posti magici. Abbiamo pensato di regalare ad ognuno di voi che comprerà un biglietto una piccola anteprima del nuovo Rooftop, il terzo capitolo della saga che uscirà in primavera”, ha dichiarato il cantautore romano. Per chi acquisterà il biglietto del tour, il link per ascoltare il demo di Cielo di Sabbia, brano tratto da Fenomeno Mixtape del 2011, brano culto tra i fan, riarrangiato per l’occasione in chiave Rooftop che anticipa il percorso musicale che prenderà forma dal vivo nell’estate del 2026. Anteprima24.it

