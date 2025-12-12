Coesione Ue Fontana Lombardia | Centralizzare è un errore Regioni garantiscono costi più bassi – Il video

Nel dibattito sulla coesione europea, Fontana sottolinea l'importanza del ruolo delle Regioni nel garantire costi più bassi e un'efficace distribuzione delle risorse. Criticando la centralizzazione, evidenzia come le autonomie regionali siano fondamentali per un uso più efficiente dei fondi e per il successo delle politiche di coesione nell'Unione.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "Partiamo da un presupposto: le risorse previste per il prossimo settennato non vanno bene. Per la Lombardia significherebbe ricevere un miliardo di euro, una cifra che non si comprende perché debba essere accettata così com’è”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo oggi a Roma all’evento “Coesione Italia: L’Italia delle comunità, l’Europa dei territori”, alla presenza del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Raffaele Fitto e del vicepresidente della Commissione europea Tommaso Foti. Open.online

Coesione Ue, Fontana (Lombardia): Centralizzare è un errore, Regioni garantiscono costi più bassi

Coesione Ue, Fontana (Lombardia): Centralizzare è un errore, Regioni garantiscono costi più bassi - Per la Lombardia significherebbe ricevere un miliardo di euro, una cifra che non si comprende perché debba e ... ilgiornale.it

Fontana lancia l'allarme: “Dalla nuova programmazione Ue un miliardo in meno alla Lombardia” - Il governatore attacca la proposta di bilancio europeo: “Risorse di coesione gestite dalle Regioni. affaritaliani.it

???? Nella giornata conclusiva di #CoesioneItalia abbiamo partecipato al panel “Coesione e territori. Programmare e attuare per le comunità”, con i Presidenti Francesco Acquaroli (Regione Marche), Attilio Fontana (Regione Lombardia), Francesco Rocca (Reg - facebook.com facebook

Il seminario "Coesione Italia - L'Italia delle comunità, l'Europa dei territori - Numeri, storie, futuro". Saluti del Presidente della Camera, @Fontana3Lorenzo, e del Ministro @TommasoFoti - @DipPoliticheUE. Segue x.com