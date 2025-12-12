Codice rosso | Siap Genova può essere la prima città con un Pool Interforze
Il Siap Genova lancia un appello affinché il capoluogo ligure diventi la prima città italiana a dotarsi di un "Pool Interforze Codice Rosso", un modello operativo stabile, coordinato e strutturato per il contrasto alla violenza di genere. La proposta è stata inviata ai capigruppo del Consiglio. Genovatoday.it
Violenza di genere, SIAP Genova chiede OdG congiunto per istituire un “Pool Interforze Codice Rosso” - Traverso: "Gravità e persistenza degli episodi di violenza domestica e di genere impongono un salto di qualità nelle politiche di sicurezza urbana" ... telenord.it
Codice rosso: Siap, "Genova può essere la prima città con un Pool Interforze" - Il segretario Roberto Traverso scrive ai capigruppo del consiglio comunale e chiede un ordine del giorno condiviso per sostenere il nuovo modello operativo contro la violenza di genere, già avviato ne ... genovatoday.it
