Codice rosso | Siap Genova può essere la prima città con un Pool Interforze

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Siap Genova lancia un appello affinché il capoluogo ligure diventi la prima città italiana a dotarsi di un "Pool Interforze Codice Rosso", un modello operativo stabile, coordinato e strutturato per il contrasto alla violenza di genere. La proposta è stata inviata ai capigruppo del Consiglio. Genovatoday.it

codice rosso siap genovaViolenza di genere, SIAP Genova chiede OdG congiunto per istituire un “Pool Interforze Codice Rosso” - Traverso: "Gravità e persistenza degli episodi di violenza domestica e di genere impongono un salto di qualità nelle politiche di sicurezza urbana" ... telenord.it

codice rosso siap genovaCodice rosso: Siap, "Genova può essere la prima città con un Pool Interforze" - Il segretario Roberto Traverso scrive ai capigruppo del consiglio comunale e chiede un ordine del giorno condiviso per sostenere il nuovo modello operativo contro la violenza di genere, già avviato ne ... genovatoday.it

Immagine generica

TAGLI ALLA POLIZIA, E' ALLARME

Video TAGLI ALLA POLIZIA, E' ALLARME