Cocaina e bombe carta nascoste in casa Blitz della Squadra Mobile | 30enne nei guai

La Squadra Mobile di Ancona ha svolto un blitz che ha portato al sequestro di cocaina, bombe carta e materiale esplosivo, denunciando un trentenne italiano. L'operazione ha evidenziato attività illecite legate alla droga e alla presenza di sostanze pericolose all’interno di un appartamento della città.

ANCONA- Un’operazione della Squadra Mobile di Ancona ha portato al sequestro di droga e materiale esplosivo e alla denuncia di un trentenne italiano. L’intervento è scattato nella mattinata del 10 dicembre, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte. Anconatoday.it Droga e bombe carta in casa della compagna: denunciato un 30enne Droga e bombe carta in casa della compagna: denunciato un 30enne - Sette grammi di cocaina, hashish e quattro bombe carta trovati in un’abitazione. lanuovariviera.it Droga e 4 bombe carta nascoste nella casa della compagna, la Polizia denuncia 30enne - Droga e bombe carta rinvenuti nella casa della compagna di un 30enne italiano dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona. ansa.it Un potenziale esplosivo enorme, che avrebbe potuto uccidere bambini e genitori e distruggere l’autovettura. "Cobra" e "Cipolle", bombe per festeggiare il Capodanno vietate dalla legge, erano state piazzati tra due bimbi di 2 e 10 anni. - facebook.com facebook

Droga e bombe carta nascoste in casa: nigeriano irregolare arrestato dalla Polizia a Catania

