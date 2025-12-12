Cloud Dancer 2026 Del Conca porta la luce nelle superfici ceramiche

Del Conca presenta Cloud Dancer 2026, una linea di superfici ceramiche ispirata alla luce, scelta come colore Pantone dell'anno. Questa collezione propone un'interpretazione innovativa dell'interiorità, privilegiando la luminosità come elemento distintivo e comunicativo, offrendo un nuovo approccio estetico e funzionale agli spazi domestici e professionali.

Cloud Dancer, scelto come Pantone 2026, introduce un'idea di interiorità che si affida alla luce più che al colore. È una tonalità chiara, viva, pensata per cambiare il modo in cui si percepiscono gli spazi. In questo orizzonte, Del Conca raccoglie la sfida e la traduce in superfici dal carattere preciso.

