Classifica FIMI dal 5 all’11 dicembre 2025 Mariah Carey già in vetta con All I Want For Christmas Is You

Quando si avvicina il Natale la Classifica FIMI ha una certezza: Mariah Carey, che raggiunge facilmente la vetta dei singoli con  All I Want For Christmas Is You. Il brano della cantante domina nella chart relativa alla settimana dal 5 all’11 dicembre 2025, fortemente influenzata da altri singoli natalizi. Negli album si prende, invece, il primo posto Ultimo con Ultimo Live Stadi 2025. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Mariah Carey –  All I Want For Christmas Is You. Wham! – Last Christmas. Geolier – 081. Bobby Helms –  Jingle Bell Rock. Dean Martin –  Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!. Davidemaggio.it

