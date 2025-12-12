Classifica FIMI dal 5 all’11 dicembre 2025 Mariah Carey già in vetta con All I Want For Christmas Is You
La classifica FIMI dal 5 all’11 dicembre 2025 conferma il successo natalizio di Mariah Carey, con il suo classico
Quando si avvicina il Natale la Classifica FIMI ha una certezza: Mariah Carey, che raggiunge facilmente la vetta dei singoli con All I Want For Christmas Is You. Il brano della cantante domina nella chart relativa alla settimana dal 5 all'11 dicembre 2025, fortemente influenzata da altri singoli natalizi. Negli album si prende, invece, il primo posto Ultimo con Ultimo Live Stadi 2025. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You. Wham! – Last Christmas. Geolier – 081. Bobby Helms – Jingle Bell Rock. Dean Martin – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!.