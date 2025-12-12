Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin al comando Vonn sbalorditiva
Ecco la classifica aggiornata della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, con Mikaela Shiffrin in testa e Lindsey Vonn che sorprende gli appassionati. Dopo la prima discesa libera a St., le posizioni si delineano chiaramente, delineando un nuovo scenario competitivo per questa stagione.
Mikaela Shiffrin svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la disputa della prima discesa libera a St. Moritz. La statunitense non si è presentata al cancelletto di partenza in Svizzera, ma anche l’albanese Lara Colturi, sua immediata inseguitrice, non ha gareggiato sulle nevi elvetiche e la neozelandese Alice Robinson non ha fatto faville nel primo evento in velocità della stagione: 156 punti di vantaggio su Colturi e 162 su Robinson. La miglior italiana in graduatoria è Sofia Goggia, salita al 14mo posto dopo la quarta posizione raggiunta in Engadina. 🔗 Leggi su Oasport.it
