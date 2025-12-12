Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Magnusson balza in vetta Wierer vicina alla piazza d’onore
A seguito della sprint di Hochfilzen, la classifica generale della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 vede Anna Magnusson in testa con 239 punti, mentre Dorothea Wierer si avvicina alla top ten con 191 punti. Lisa Vittozzi, invece, scivola alla 12ª posizione con 114 punti.
Al termine della sprint di Hochfilzen, in Austria, guida la classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon femminile la svedese Anna Magnusson, prima a quota 239, mentre Dorothea Wierer scivola in sesta piazza con 191, invece esce dalla top ten Lisa Vittozzi, 12ma con 114. La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. Oasport.it
