Classifica Assist Serie A 2025 2026 | Dimarco balza al comando
Ecco la classifica assist della Serie A 2025/2026, che mette in evidenza i migliori rifinitori del campionato italiano. La graduatoria si aggiorna di giornata in giornata, offrendo uno sguardo completo sui giocatori più decisivi nel reparto offensivo. Scopri chi domina questa speciale classifica e quali sono le ultime novità della stagione.
Dimarco al Top in Serie A per il numero di occasioni create (36) e assist forniti (5), posizionandosi ai vertici della lega. Con 5 assist all'attivo il terzino nerazzurro guida la classifica dei passaggi vincenti insieme a Nico Paz, inoltre è uno dei sei giocatori
