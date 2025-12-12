Classica e non solo A Livorno un dicembre con il Conservatorio
A Livorno, dicembre si anima di appuntamenti musicali grazie al Conservatorio Pietro Mascagni. Un'occasione per immergersi in un'atmosfera di festa, ascoltando concerti di musica classica e altre sonorità, offrendo al pubblico momenti di relax e cultura durante il periodo natalizio.
Il periodo delle feste può essere la perfetta occasione per godersi qualche bel concerto di musica classica e non; a Livorno sarà il Conservatorio Pietro Mascagni a fornire ai cittadini la possibilità di rilassarsi qualche ora ascoltando buona musica. Questa domenica infatti il Conservatorio presenterà una delle giornata più importanti di dicembre: alle 17 alla Goldonetta in scena ’Infinite Scrolling’, opera contemporanea e progetto interdisciplinare realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni, che unisce musica e linguaggi digitali. Alle 21, sul palco del Teatro Goldoni debutterà il Concerto dell’Orchestra Toscana dei Conservatori, una produzione condivisa tra gli istituti musicali della regione, che dopo Livorno farà tappa a Lucca, Firenze e Siena, valorizzando la cooperazione tra i Conservatori toscani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
1. FORMAZIONE ORCHESTRALE CONSERVATORIO P.MASCAGNI LIVORNO ASTOR PIAZZOLLA 4 STAGIONI
