Clanezzo buone notizie per i pendolari | al via i lavori dopo la frana

A Ubiale Clanezzo, nella Valle Brembana, sono iniziati i lavori di ripristino dopo la frana che ha interessato la zona. L'intervento mira a garantire la sicurezza e la regolare circolazione dei pendolari, offrendo una soluzione tempestiva alle criticità causate dall’evento naturale. Ecco le ultime novità sul progetto di riparazione e ripristino della viabilità.

Ubiale Clanezzo (Bergamo), 12 dicembre 2025 – Buone notizie per gli automobilisti della Valle Brembana. Sono iniziati lungo la strada tra Bondo e Clanezzo, frazioni di Ubiale, i lavori di messa in sicurezza del versante roccioso franato lo scorso 16 novembre dopo giorni di pioggia. Una strada di proprietà comunale ma da sempre utilizzata da migliaia di pendolari ogni giorno come scorciatoia e alternative alle code della statale 470, nel tratto tra Sedrina e Villa d'Almè. Con la chiusura causa frana le code - già lunghe - sulla statale sono ulteriormente peggiorate, con tempi di percorrenza aumentati e incolonnamenti in momenti della giornata sempre più ampi, un vero caos viabilità sia alla mattina, quando le code iniziano già alle 6, sia nel tardo pomeriggio, al rientro, nel tratto Valbrembo-Villa d'Almè.

