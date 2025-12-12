Clan Ofria stangata della Procura | chieste pene fino a 20 anni per la gestione occulta dell’azienda confiscata

La Procura di Messina ha chiesto pene fino a 20 anni di reclusione per i membri della famiglia Ofria, accusati di aver mantenuto il controllo occulto di un'azienda di rifiuti di Barcellona Pozzo di Gotto, nonostante condanne e sequestri. L'indagine mette in luce un presunto sistema di gestione occulta e continuità aziendale illegale.

Secondo la Procura di Messina, la famiglia Ofria avrebbe mantenuto per decenni il controllo effettivo della storica impresa di rottamazione, ricambi e gestione dei rifiuti di Barcellona Pozzo di Gotto, nonostante condanne, sequestri e la successiva confisca. Un'azienda attiva dagli anni '80 che.