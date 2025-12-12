Clamoroso in Vaticano l’arrivo che nessuno si aspettava | cos’è successo

Un evento inatteso ha scosso la Città del Vaticano: ieri mattina, Papa Leone XIV ha ricevuto nel suo studio privato Monsignor Georg Gänswein, noto per aver servito come segretario personale di Benedetto XVI e attualmente Nunzio Apostolico nelle Repubbliche baltiche. La visita, di grande rilievo, ha suscitato particolare attenzione tra gli osservatori.

Un incontro privato di grande rilievo si è svolto ieri mattina nella Città del Vaticano, quando Papa Leone XIV ha accolto nel suo studio privato al terzo piano del Palazzo Apostolico Monsignor Georg Gänswein, già segretario personale di Benedetto XVI e attualmente Nunzio Apostolico nelle Repubbliche baltiche. Questo gesto, definito da molti come un segnale di apertura e riconciliazione, ha suscitato interesse e attenzione da parte dei media e degli osservatori della Santa Sede. Ritorno a Roma: un segnale di riconciliazione con la Curia. L’incontro, svoltosi in un clima descritto come cordiale e sereno, ha assunto un valore simbolico particolare: la stessa stanza in cui il Pontefice riceve capi di Stato e i vertici della Curia romana, scenario di decisioni cruciali per la Chiesa. 🔗 Leggi su Tvzap.it