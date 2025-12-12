Clamorosa Lindsey Vonn | a 41 anni vince la discesa libera di Coppa del Mondo a St Moritz Si era ritirata nel 2019

A 41 anni, Lindsey Vonn torna protagonista vincendo la discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz, dopo il ritiro nel 2019. Un’impresa straordinaria che aggiunge un altro capitolo alla sua carriera leggendaria, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione nel mondo dello sci alpino.

Un’altra impresa, forse la più clamorosa di una carriera leggendaria: Lindsey Vonn ha vinto la discesa libera di St. Moritz, diventando a 41 anni e due mesi la sciatrice più anziana di sempre a vincere una gara di Coppa del mondo di sci alpino, primato detenuto da Federica Brignone. Vonn ha dominato sulle nevi svizzere, rifilando quasi un secondo all’austriaca Magdalena Egger, seconda all’arrivo. Incredibile per una sciatrice che si era ritirata ben sei anni fa, dopo i Mondiali 2019 di Are. A fine 2024 aveva annunciato il suo ritorno in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nonostante un ginocchio praticamente distrutto e ricostruito dopo un’operazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it