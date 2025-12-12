Clair Obscure | Expedition 33 trionfa ai Game Awards E batte tutti i record

Clair Obscure: Expedition 33 conquista i Game Awards, vincendo il premio principale e stabilendo nuovi record. L'evento, noto come gli

Come ogni anno, nella notte - per noi in Europa - tra l'11 e il 12 dicembre si sono svolti i Game Awards, gli Oscar dei videogiochi che premiano i prodotti migliori di ogni categoria. Il 2025 è stato pregno di titoli eccezionali, soprattutto per quanto riguarda gli indie, e questo si è riflesso nelle nomination per la statuetta più ambita, quella di gioco dell'anno. A contendersela, sei giganti, di cui quattro creati da team indipendenti. E alla fine, ad ottenerla - e non è stata una sorpesa - sono stati i ragazzi di Sandafall Interactive, con Clair Obscure: Expedition 33, il Gdr a turni che ha conquistato il pubblico diventando un vero e proprio fenomeno di massa. Ilgiornale.it

Game Awards 2025, il miglior videogioco dell’anno è Clair Obscur: Expedition 33 - Il miglior videogioco del 2025 è Clair Obscur Expedition 33, un'avventura dark fantasy che sta conquistando il mondo. focusjunior.it

Clair Obscur: Expedition 33 è il Game of the Year 2025: tutti gli annunci e i vincitori dei Game Awards 2025 - Con 9 statuette in totale, il gioco RPG a turni di Sandfall Interactive è il più premiato della storia della manifestazione losangelina. corriere.it

Clair Obscure: Expedition 33 trionfa ai TGA 2025 come Game of the Year. Un successo sorprendente che premia visione artistica e narrativa. https://gametimers.it/clair-obscure-expedition-33-vince-il-game-of-the-year-ai-tga-2025-una-vittoria-storica-per-uno - facebook.com facebook

Clair Obscur: Expedition 33, arriva l'aggiornamento "Thank You" dopo il GOTY x.com