Clair Obscur trionfa ai Game Awards 2025

Durante i Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33 si è affermato come il grande vincitore, segnando un risultato storico per l'edizione di quest'anno. La cerimonia ha celebrato l'eccellenza nel settore videoludico, consacrando il titolo come protagonista indiscusso della serata.

(Adnkronos) – L'edizione di quest'anno dei Game Awards si è conclusa con un verdetto storico che ha visto Clair Obscur: Expedition 33 dominare la scena in modo incontrastato. Il gioco di ruolo sviluppato dallo studio francese Sandfall Interactive ha letteralmente monopolizzato la serata, portandosi a casa ben nove premi su dieci nomination e sbaragliando una . Periodicodaily.com

Gli incredibili TGA di Clair Obscur E33: GOTY, record vittorie e DLC! x.com