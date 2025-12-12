Clair Obscur | Expedition 33 trionfa ai The Game Awards 2025 e riceve un grande aggiornamento gratuito

Sandfall Interactive ha trionfato ai The Game Awards 2025 con Clair Obscur: Expedition 33, premiato come Gioco dell’Anno. Lo studio francese ha conquistato pubblico e critica grazie a una visione artistica distintiva, una narrazione coinvolgente e un sistema di combattimento a turni reattivo, ricevendo anche un importante aggiornamento gratuito.

Sandfall Interactive firma uno dei momenti più memorabili dei The Game Awards 2025. Lo studio indipendente francese ha conquistato il premio di Gioco dell’Anno con Clair Obscur: Expedition 33, consacrando un progetto che ha saputo imporsi per visione artistica, narrazione e sistema di combattimento a turni reattivo. L’evento si è svolto a Los Angeles e ha segnato una vera e propria consacrazione internazionale per il team e per l’editore Kepler Interactive. Per festeggiare il riconoscimento e ringraziare i giocatori di tutto il mondo, è stato pubblicato un aggiornamento gratuito, disponibile da subito su tutte le piattaforme e in ogni regione, che arricchisce l’esperienza con nuovi contenuti, miglioramenti tecnici e funzionalità molto richieste. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Clair Obscur: Expedition 33 trionfa ai The Game Awards 2025 e riceve un grande aggiornamento gratuito

