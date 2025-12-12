Clair Obscur | Expedition 33 domina i Game Awards 2025 e conquista il titolo di GOTY

Durante i The Game Awards 2025, “Clair Obscur: Expedition 33” si è aggiudicato il titolo di miglior videogioco dell’anno, consolidando la sua posizione come uno dei debutti più notevoli dell’industria videoludica recente. La vittoria sottolinea l’impatto e il successo del titolo nel panorama videoludico internazionale.

I The Game Awards 2025 hanno incoronato “Clair Obscur: Expedition 33” come miglior videogioco dell’anno, confermandolo come uno dei debutti più impressionanti dell’industria videoludica recente. La cerimonia ha visto il titolo francese aggiudicarsi anche premi chiave come Miglior Game Direction, Miglior Narrativa e Miglior Direzione Artistica, totalizzando un totale di nove riconoscimenti su numerose categorie. Tuttavia, altri titoli di grande qualità non sono passati inosservati, a partire da “Hollow Knight Silksong” e “Donkey Kong Bananza”. Il trionfo di Clair Obscur: Expedition 33: nove premi per un fenomeno indie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Clair Obscur: Expedition 33 domina i Game Awards 2025 e conquista il titolo di GOTY

Sandfall ha deciso di festeggiare tutti i premi ricevuti ai The Game Awards 2025 pubblicando un DLC gratuito di Clair Obscur: Expedition 33. - facebook.com Vai su Facebook

The Game Awards 2025, dominio Clair Obscur: Expedition 33 Vai su X

Gli incredibili TGA di Clair Obscur E33: GOTY, record vittorie e DLC! - Quella dei TGA (The Game Awards) 2025 è stata una serata davvero speciale per Sandfall Interactive: lo studio francese ha assolutamente dominato la cerimonia con il suo Clair Obscur: Expedition 33, ch ... Da hdblog.it

Clair Obscur: Expedition 33 è Game of the Year e dominatore dei The Game Awards 2025, ecco tutti i vincitori - Clair Obscur: Expedition 33 ha vinto il premio più prestigioso di gioco dell'anno ai The Game Awards 2025, nonché altri 8 riconoscimenti, stabilendo un nuovo record storico per l'evento. multiplayer.it scrive

Clair Obscur: Expedition 33 - Thank You Update Trailer | PS5 Games

Video Clair Obscur: Expedition 33 - Thank You Update Trailer | PS5 Games Video Clair Obscur: Expedition 33 - Thank You Update Trailer | PS5 Games