Clair Obscur | Expedition 33 celebra la vittoria del GOTY con il DLC gratuito ora disponibile

Clair Obscur: Expedition 33, vincitore del GOTY ai The Game Awards 2025, celebra il suo successo con un aggiornamento gratuito. Questa nuova versione arricchisce l’esperienza di gioco con contenuti esclusivi, offrendo ai fan l’opportunità di approfondire ulteriormente il mondo e le avventure del titolo protagonista dell’anno.

Clair Obscur: Expedition 33, fresco vincitore del GOTY ai The Game Awards 2025 e dominatore assoluto della cerimonia, festeggia il trionfo con un aggiornamento gratuito ricco di contenuti. Sandfall Interactive, salito sul palco come grande protagonista della serata, ha celebrato la vittoria definendo l’evento “una notte incredibile” e ha annunciato subito dopo il rilascio del DLC “ Thank You ”, pensato come ringraziamento diretto alla community che ha sostenuto il gioco per tutto l’anno. L’aggiornamento introduce un nuovo ambiente giocabile, ampliando l’universo del titolo con ulteriori avventure e un’atmosfera completamente inedita. Game-experience.it

