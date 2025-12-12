Clair Obscur | Expedition 33 batte un nuovo record vincendo 9 premi ai TGA 2025
Clair Obscur: Expedition 33 si distingue ai TGA 2025, vincendo ben 9 premi e stabilendo un nuovo record. La serata dei The Game Awards 2025 ha consacrato il titolo come protagonista assoluto, evidenziando il suo successo tra i giochi più apprezzati dell'anno.
La notte dei The Game Awards 2025 si è chiusa con un protagonista netto: Clair Obscur: Expedition 33. Il gioco di Sandfall Interactive non si è limitato a portare a casa il Game of the Year, ma ha firmato una vera e propria “sweep” della cerimonia, totalizzando 9 premi complessivi: un risultato che rappresenta il nuovo record di vittorie in una singola edizione dei TGA. Il traguardo è particolarmente significativo anche sul piano storico: la soglia delle sette statuette vinte da un singolo titolo – a lungo considerata difficilmente superabile – era stata fissata nel 2020 da The Last of Us Part II. Nerdpool.it
Clair Obscur: Expedition 33 vince tutti i premi in cui era in gara. Tra cui gioco dell'anno.
