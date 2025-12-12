Cinque realtà del territorio uniscono le forze | 360mila euro per rigenerare l’area dell’Abbazia del Monte

Cinque realtà territoriali si uniscono per un progetto di rigenerazione dell’Abbazia del Monte Cinque, con un investimento di 360mila euro. Un'iniziativa che coinvolge protagonisti economici e sociali di rilievo locale, puntando a valorizzare il patrimonio culturale e a rafforzare il legame tra comunità e territorio.

Cinque protagonisti economici e sociali di primo piano del territorio - Commercianti indipendenti associati Soc. Coop., Fondazione Amadori Ets, Bcc Romagnolo, Technogym e Fondazione Fruttadoro-Orogel – hanno sottoscritto presso l’Abbazia S. Maria del Monte di Cesena, un accordo di liberalità che. Cesenatoday.it

Sfida alla povertà educativa. Cinque coop sociali di Rho uniscono le forze e le idee - Cinque cooperative sociali e tante sfide educative da affrontare insieme, perché "l’educazione ha bisogno di un’attenzione collettiva". ilgiorno.it

Ambiente e responsabilità: cinque realtà economiche cesenati per una donazione all’abbazia di Santa Maria del Monte. Acquistato un terreno di 52mila mq adiacente al complesso monastico. L'intervento di Conad., Fondazione Amadori, Bcc Romagnolo, Te - facebook.com facebook