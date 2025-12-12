Cinque migranti irregolari nel bus | due autisti a processo uno assolto

Due autisti di un autobus sono sotto processo con l’accusa di aver fatto entrare illegalmente in Italia cinque migranti senza documenti e senza biglietto, in cambio di alcune decine di euro a testa. L'inchiesta evidenzia un tentativo di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, mentre uno degli autisti è stato assolto.

Due autisti di un autobus vanno a processo con l'accusa di aver fatto entrare in Italia cinque stranieri irregolari senza documenti e senza biglietto, in cambio di poche decine di euro a testa. Uno di loro viene assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso.

