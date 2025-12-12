CineTeatro Odeon | l' incanto del concerto di Natale

Reggiotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 dicembre alle ore 21, il CineTeatro Odeon ospiterà il concerto di Natale, un appuntamento imperdibile durante le festività. Un evento che unisce musica e spirito natalizio, creando un’atmosfera calda e suggestiva, ideale per condividere momenti di emozione e convivialità in un contesto ricco di magia.

Appuntamento il 19 dicembre alle ore 21 al CineTeatro Odeon con il concerto Natale.Nel cuore delle festività, il concerto di Natale rappresenta un momento di raccoglimento, bellezza e condivisione: un evento capace di unire musica colta e spirito natalizio in un’atmosfera calda ed emozionante.Sul. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

REMEMBER FRANCESCA - 29 NOVEMBRE 2016 REGGIO CALABRIA CINE TEATRO ODEON

Video REMEMBER FRANCESCA - 29 NOVEMBRE 2016 REGGIO CALABRIA CINE TEATRO ODEON