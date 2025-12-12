Cina produzione cerealicola supera 714 mln di tonnellate nel 2025
Nel 2025, la Cina ha totalizzato una produzione cerealicola record, superando i 714 milioni di tonnellate. I dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica evidenziano un anno di raccolti abbondanti, confermando il ruolo centrale del settore agricolo nel paese.
PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS)- La Cina ha registrato un altro anno di abbondante raccolto di cereali nel 2025, con la produzione totale che ha raggiunto un record di 714,88 milioni di tonnellate, hanno mostrato venerdì i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica (NBS). La cifra rappresenta un aumento su base annua dell’1,2%, secondo l’NBS. L’eccezionale raccolto è stato favorito da aumenti sia della superficie coltivata sia della resa per unità. Le superfici coltivate a cereali del Paese si sono estese per il sesto anno consecutivo, superando i 119 milioni di ettari nel 2025, mentre la produzione cerealicola per unità di superficie è cresciuta dell’1,1% rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’NBS. Ildenaro.it
