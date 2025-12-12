Ciclismo in scena con ‘Il condor’

Domani sera alle 21.15 al Teatro Zampighi di Galeata sarà presentato lo spettacolo ‘Il condor’ di Gianni Clementi, interpretato da Camillo Grassi. Un evento teatrale che promette di coinvolgere il pubblico con una rappresentazione ricca di emozioni e riflessioni, offrendo un’opportunità unica di vivere il teatro in un contesto suggestivo.

Domani alle 21.15 al Teatro Zampighi di Galeata è in programma lo spettacolo ‘ Il condor ’ di Gianni Clementi con Camillo Grassi (foto). Si tratta del secondo appuntamento della stagione teatrale congiunta tra i Comuni di Galeata e Civitella, curata dalla DireFare con il sostegno di alcune aziende della Val Bidente. Si tratta di un testo sul ciclismo, vissuto dal gregario ovvero l’addetto all’aiuto del capitano che deve soccorrerlo nei momenti di crisi o tirargli la volata. In poche parole è un atleta che deve immolarsi per la gloria di un altro, pagato per questo. "Chi non ha mai sognato di arrivare sul traguardo per primo? Non è raro – si chiede il regista – che sconosciuti gregari per anni si trasformino improvvisamente in campioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it