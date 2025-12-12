Ci sono Jovanotti Emis Killa Mecna tra i nuovi singoli del 12 dicembre
Il 12 dicembre segnala un ritorno di energia e talento con una serie di nuovi singoli pubblicati sulle piattaforme digitali e in radio. Tra gli artisti coinvolti ci sono Jovanotti, Emis Killa e Mecna, pronti a conquistare il pubblico con le loro nuove uscite, dando vita a un weekend dalle tinte tricolore e ricco di novità musicali.
Un weekend dalle tinte tricolore è quello rappresentato dai nuovi singoli che sono lanciati nella giornata del 12 dicembre sulle piattaforme digitali e le principali emittenti radiofoniche Jovanotti. feat. Felipe Hosting, Gil Olivera e Ronaldo Andrade – So Solo Che La Vita: Con la sua melodia travolgente che ha fin da subito conquistato il pubblico di Lorenzo, il brano è un omaggio al forró e al piseiro del nordest brasiliano, dove fisarmonica, triangolo e zabumba accendono un’atmosfera che fa ballare fino all’alba (e dall’alba in poi). A pochissimi giorni dalla sua release, il brano sta esplodendo anche su TikTok, dove è già diventato un trend grazie a un’ondata di video spontanei dei fan, che testimoniano l’affetto verso questo nuovo singolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Alessandro Baricco e Jovanotti in Statale per Disclaimer Corriere della Sera Ci sono ancora posti disponibili per partecipare domani 10 dicembre, dalle ore 17, nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano, all'ultima tappa di “Disclaimer. Ultime avvertenz - facebook.com Vai su Facebook
Emis Killa non chiede scusa - Anzi, nel nuovo album ‘Musica triste’ va all’attacco e mette in rima tutto, anche l’inchiesta che lo coinvolge. rollingstone.it scrive
Emis Killa torna alle origini: “Ora il rap non è più da nerd” - La (seppur mancata) partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo sembrava indicare un avvicinamento al pop, al mainstream, o quantomeno un allontanamento dal rap più puro. Secondo rockol.it
IL CIELO NELLA STANZA