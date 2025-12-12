ci sono jovanotti emis killa mecna tra i nuovi singoli del 12 dicembre

Il 12 dicembre segnala un ritorno di energia e talento con una serie di nuovi singoli pubblicati sulle piattaforme digitali e in radio. Tra gli artisti coinvolti ci sono Jovanotti, Emis Killa e Mecna, pronti a conquistare il pubblico con le loro nuove uscite, dando vita a un weekend dalle tinte tricolore e ricco di novità musicali.

Un weekend dalle tinte tricolore è quello rappresentato dai nuovi singoli che sono lanciati nella giornata del 12 dicembre sulle piattaforme digitali e le principali emittenti radiofoniche Jovanotti. feat. Felipe Hosting, Gil Olivera e Ronaldo Andrade – So Solo Che La Vita: Con la sua melodia travolgente che ha fin da subito conquistato il pubblico di Lorenzo, il brano è un omaggio al forró e al piseiro del nordest brasiliano, dove fisarmonica, triangolo e zabumba accendono un’atmosfera che fa ballare fino all’alba (e dall’alba in poi). A pochissimi giorni dalla sua release, il brano sta esplodendo anche su TikTok, dove è già diventato un trend grazie a un’ondata di video spontanei dei fan, che testimoniano l’affetto verso questo nuovo singolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it