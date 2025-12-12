Christmas World Roma | biglietti scontati del 50% per i residenti a Roma

A Natale ancora più speciale per le famiglie romane: fino al 22 dicembre 2025, i residenti a Roma possono approfittare di biglietti scontati del 50% per Christmas World Roma. Un’occasione unica per vivere un’esperienza natalizia magica e coinvolgente, rendendo le festività ancora più indimenticabili per grandi e piccoli.

Un Natale ancora più magico per le famiglie romane! Fino al 22 dicembre 2025, i residenti del Comune di Roma potranno usufruire di una straordinaria iniziativa: 10.000 biglietti scontati del 50% per vivere da vicino l’incanto di Christmas World, il parco natalizio più amato d’Europa, ospitato come sempre nella splendida cornice di Villa Borghese – Viale del Galoppatoio. Un viaggio immersivo nella magia del Natale. Christmas World 2025 promette un’esperienza indimenticabile per grandi e piccoli: scenografie spettacolari, installazioni artistiche, performance dal vivo, aree tematizzate e un ricco palinsesto di spettacoli completamente rinnovato. 🔗 Leggi su Funweek.it

ZTL TV - Torna a Roma Christmas World 50 giorni di pura magia natalizia

Pescheria Di Napoli. . Peppe’s Christmas World sta arrivando! Il 23 dicembre dalle 17:30 fino alle 05:00 del 24… una notte intera di magia, luci e i migliori food brand della Campania Vi aspetto nei miei mercatini di Natale… sarà una cosa mai vista. - facebook.com Vai su Facebook

Christmas World riapre a Roma: quali sono le nuove attrazioni - La neve, le luci e gli elfi di Babbo Natale invadono Villa Borghese per accogliere grandi e piccoli in ... Da siviaggia.it

Roma diventa la capitale del Natale, Christmas World torna a Villa Borghese - Dal 29 novembre 2025 all’ 11 gennaio 2026, Christmas World torna a Villa Borghese con un’edizione ancora più sorprendente, coinvolgente e ricca di contenuti inediti. Si legge su tg24.sky.it