Christmas Lab del Cif di Aiello | colori sorrisi e solidarietà per i più piccoli

Il Christmas Lab del Cif di Aiello ha offerto un pomeriggio ricco di colori, sorrisi e solidarietà, dedicato ai più piccoli. L'evento ha promosso l'inclusione e la partecipazione, creando un momento di condivisione e festa per tutta la comunità. Un'iniziativa che rafforza l'importanza di valori come l'attenzione e la solidarietà nei confronti dei bambini.

Si è svolto oggi il primo Christmas Lab del Centro Italiano Femminile (Cif) di Aiello, un incontro dedicato ai bambini e all’inclusione. A guidare l’iniziativa è stata la neopresidente Gianna Nazzaro, alla quale sono andati gli auguri e le congratulazioni dei partecipanti e dei membri. Avellinotoday.it Luca Lepore -Sindaco Aiello Calabro. Oleg Kirilkov · Christmas is near. Vi aspettiamo in Piazza Santa Maria con le Stelle di Natale AIL. - facebook.com facebook © Avellinotoday.it - Christmas Lab del Cif di Aiello: colori, sorrisi e solidarietà per i più piccoli