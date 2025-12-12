Christmas Dinner e Dance la festa di Natale in piazza Sepolcro a Bagheria

Il 19 dicembre 2025, piazza Sepolcro a Bagheria si anima con

Un'iniziativa per celebrare il Natale con spettacoli e convivialità per tutta la famiglia, adulti e bambini e bambine, che si svolgerà venerdì 19 Dicembre 2025 dalle ore 19:30 alle 24:00 in piazza Sepolcro.Per l'occasione la piazza si trasformerà in un villaggio natalizio per offrire una serata. Palermotoday.it

"Christmas Dinner e Dance". Festa di Natale in piazza Sepolcro

