Christmas Blues cos’è la depressione natalizia

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale è spesso associato a gioia e convivialità, ma per alcuni può diventare un momento di tristezza e disagio. La depressione natalizia, conosciuta anche come

Il Natale, per tradizione, è il periodo più magico dell’anno. La festa per antonomasia è capace di unire famiglie lontane, acquietare i dissapori e portare un po’ di gioia in tutte le case. Luci colorate, cene e grandi tavolate, brindisi e riunioni con reciproco scambio di doni non coincidono tuttavia sempre con buoni sentimenti e felicità. Esiste infatti quella che gli americani hanno definito Christmas Blues oppure Holiday Blues, espressione traducibile in italiano con malinconia o depressione natalizia fatta di stress, attacchi di ansia e insofferenza. Uno stato d’animo che inizia già con i primi giorni di dicembre e permane fino all’Epifania, svanendo solamente con la fine del periodo festivo. Lettera43.it

christmas blues cos8217232 depressioneChristmas Blues: che cos’è la depressione di Natale - C’è chi, sotto le Feste, diventa triste e ansioso: la depressione di Natale è comune ma si può e si deve affrontarla per non guastare l’umore degli altri. tgcom24.mediaset.it

christmas blues cos8217232 depressioneDietro le luci scintillanti si nasconde una malinconia diffusa: la depressione natalizia non è un tabù, ma una realtà che… - Dietro le luci scintillanti si nasconde una malinconia diffusa: la depressione natalizia non è un tabù, ma una realtà che merita attenzione e ... novella2000.it

christmas blues cos8217232 la depressione natalizia

© Lettera43.it - Christmas Blues, cos’è la “depressione natalizia”