Choc in Finlandia | dato alla fiamme lo stadio dell’Haka dopo la retrocessione dello storico club | Video

Ilfattoquotidiano.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Finlandia, l’indignazione per la retrocessione dello storico FC Haka si è manifestata in modo drammatico: lo stadio Tehtaan Kenttä di Valkeakoski è stato dato alle fiamme, segnando un episodio di forte impatto emotivo e simbolico per i tifosi del club.

In Finlandia ancora faticano a crederci: lo stadio Tehtaan Kenttä, a Valkeakoski, è stato dato alle fiamme dopo la retrocessione in seconda divisione del FC Haka, storico club che ha vinto nove volte la Veikkausliiga (la Serie A finlandese) e 12 coppe nazionali. Una protesta del genere, con un incendio che ha distrutto un’intera tribuna, ha pochi precedenti nella storia del calcio. Lo stadio è piccolino, contiene poco più di 3mila spettatori, ma è uno degli impianti più antichi del Paese, costruito nel 1934. Peraltro, secondo le prime indagini, ad appiccare il fuoco sarebbero stati tre tifosi minorenni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

