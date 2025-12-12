Chivu deve ridisegnare l’Inter Lautaro | La strada è quella giusta

Sport.quotidiano.net | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu è chiamato a rinnovare l’Inter in un momento di cambiamenti, mentre Lautaro Martinez sottolinea la positività del percorso intrapreso. Nonostante alcune difficoltà nei risultati, la squadra ha trovato nuova energia con l’arrivo di un allenatore fresco e motivato, cercando di tracciare una strada verso il riscatto e il successo.

"Abbiamo un allenatore nuovo che ci ha dato grandissima energia, anche se qualche risultato non è stato dalla nostra. Ma è importante continuare su questa strada, perché abbiamo riportato all’Inter tanti trofei che mancavano da tantissimo tempo e abbiamo riposizionato il club dove meritava di stare". Così Lautaro Martinez, e allora chi meglio di Cristian Chivu per fronteggiare la nuova missione? Perché è un’Inter da riscrivere, dopo le polemiche di Champions League. O da ridefinire. Con la corsa all’ottavo posto in Europa che si fa più complesso, e una classifica in Serie A comunque positiva, qualcosa deve comunque cambiare per una squadra che ha perso già in sei occasioni su venti gare stagionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

chivu deve ridisegnare l8217inter lautaro la strada 232 quella giusta

© Sport.quotidiano.net - Chivu deve ridisegnare l’Inter. Lautaro: "La strada è quella giusta"

chivu deve ridisegnare l8217interChivu deve ridisegnare l’Inter. Lautaro: "La strada è quella giusta" - "Abbiamo un allenatore nuovo che ci ha dato grandissima energia, anche se qualche risultato non è stato dalla nostra. Si legge su sport.quotidiano.net

Stramaccioni parla del Chivu calciatore e poi allenatore ? È l'uomo giusto per l'Inter?

Video Stramaccioni parla del Chivu calciatore e poi allenatore ? È l'uomo giusto per l'Inter?