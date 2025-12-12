Chivu abbiamo un problema L’Inter fa sempre flop con le big

12 dic 2025

L'Inter di Chivu fatica a esprimersi al massimo contro le grandi squadre, come dimostra il finale amaro contro il Liverpool al Meazza. Un problema ricorrente che mette in discussione le ambizioni nerazzurre e solleva interrogativi sul reale potenziale della squadra in match di alta intensità.

Il finale spaccacuori della sfida con il Liverpool al Meazza non è stato sicuramente il momento più alto della stagione dell’Inter targata Chivu ma non fa che confermare il vero tallone d’Achille di quella che, quando gira a pieno regime, sembra una squadra ingiocabile. La cosa che fa impazzire i tifosi nerazzurri è come sia possibile passare dalla macchina da guerra cinica, sicura dei propri mezzi e spietata che aveva impartito una lezione di calcio all’ambizioso Como di Fabregas alla formazione che è sembrata l’ ombra di sé stessa di fronte al Liverpool, peraltro privo di Salah ed in preda ad una crisi gravissima in Premier League. Ilgiornale.it

