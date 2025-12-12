Chiusura Coop in via Pisacane c’è il presidio

Il presidio in via Pisacane a Grosseto nasce in risposta alla chiusura del punto vendita Coop, annunciata nel nuovo piano industriale. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs esprimono preoccupazione per le ricadute occupazionali, con 24 negozi in chiusura e circa 340 posti di lavoro a rischio.

GROSSETO Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs di Grosseto condividono preoccupazione rispetto al piano industriale nel quale è stato comunicato alle organizzazioni sindacali la chiusura di 24 negozi Unicoop e la relativa dichiarazione di un potenziale esubero di 340 persone. "Il piano – dicono – scaricherebbe ingiustamente su lavoratrici e lavoratori il costo delle inefficienze e degli errori degli anni passati. L’accentramento di tutte le funzioni nella sede di Vignale Riotorto condannerebbe la sede di Castiglione ad una sostanziale dismissione, con un impatto occupazionale insostenibile di 180 esuberi". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiusura Coop in via Pisacane, c’è il presidio

