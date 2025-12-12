Chirurgia ginecologica hi-tech | Abano riconosciuto tra i modelli europei
Il Policlinico Abano si distingue nel panorama europeo della chirurgia ginecologica hi-tech, entrando ufficialmente tra i Centri Europei di Formazione della Società Europea di Endoscopia Ginecologica (ESGE). Questo riconoscimento conferma l’eccellenza della struttura nel campo, posizionandola come punto di riferimento e modello tra i centri di alta specializzazione in Europa.
Un nuovo ruolo europeo per il Policlinico Abano. La struttura aponense è stata ufficialmente inserito tra i Centri Europei di Formazione della Società Europea di Endoscopia Ginecologica (ESGE), entrando così nel circuito che seleziona solo le strutture riconosciute come riferimento per qualità. Padovaoggi.it
