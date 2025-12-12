Chiesa Slot punta su di lui in vista del match contro il Brighton | grande opportunità per l’ex Juve in vista del mercato di gennaio

In vista della sfida contro il Brighton, la Slot punta su Federico Chiesa, che si è ripreso dall'influenza. L'ex Juve rappresenta un'importante opportunità per la squadra, soprattutto in un momento di assenze pesanti come quelle di Gakpo ed Endo. La partita si presenta come un'occasione chiave in vista del mercato di gennaio e delle sfide future.

Chiesa è recuperato dopo l’influenza. Assenze pesanti contro il Brighton: fuori Gakpo ed Endo. Da valutare Isak: Slot punta sull’ex Juve. Mentre tiene ancora banco il futuro incerto di Mohamed Salah, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, può sorridere per l’importante rientro di Federico Chiesa. L’attaccante italiano si è completamente ristabilito dall’influenza che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Champions League contro l’Inter a San Siro e sarà disponibile per la partita di domani contro il Brighton. Tuttavia, il recupero di Chiesa non risolve del tutto i problemi di infermeria dei Reds, che dovranno fare i conti con alcune assenze pesanti. Juventusnews24.com

