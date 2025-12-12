Chierici su Forbes con il Consorzio Stabile Prometeo | è tra i 100 campioni della sostenibilità
Il Consorzio Stabile Prometeo di Foggia è stato inserito da Forbes tra i 100 campioni della sostenibilità in Italia, riconoscimento che valorizza l’impegno dell’azienda nella promozione di pratiche sostenibili e responsabili nel settore.
Il Consorzio Stabile Prometeo di Foggia compare nella lista delle 100 aziende italiane più virtuose in tema di sostenibilità stilata dalla celebre rivista Forbes, punto di riferimento nel settore della finanza e del business. È tra le eccellenze della categoria ‘Industry’ di Responsibility 2025. Foggiatoday.it
