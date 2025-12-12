Chierici su Forbes con il Consorzio Stabile Prometeo | è tra i 100 campioni della sostenibilità
Il Consorzio Stabile Prometeo di Foggia si distingue tra le 100 aziende italiane più virtuose in sostenibilità, secondo Forbes. Questa prestigiosa riconoscenza premia il suo impegno nel rispetto dell’ambiente e nella responsabilità sociale, confermando il ruolo di leader nel settore e l’attenzione alle pratiche sostenibili.
Il Consorzio Stabile Prometeo di Foggia compare nella lista delle 100 aziende italiane più virtuose in tema di sostenibilità stilata dalla celebre rivista Forbes, punto di riferimento nel settore della finanza e del business. È tra le eccellenze della categoria ‘Industry’ di Responsibility 2025. Foggiatoday.it
