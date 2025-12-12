Chiedere qualcosa a Google potrebbe diventare molto diverso in futuro | cos'è il progetto Disco

Google sta sviluppando Disco, un progetto sperimentale che combina intelligenza artificiale e navigazione web. Questa innovazione mira a creare mini-app personalizzate per gestire e organizzare le schede aperte, offrendo un modo più efficiente e intelligente di interagire con le risorse online.

Il nuovo progetto sperimentale di Google unisce intelligenza artificiale e navigazione web, creando mini-app personalizzate per organizzare le schede aperte. Fanpage.it

