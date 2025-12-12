Chi sono le avversarie di Nadia Battocletti agli Europei cross? Gli ostacoli verso la riconferma
Nadia Battocletti si prepara a difendere il titolo agli Europei di Cross, in programma domenica 14 dicembre a Lagoa, in Portogallo. La giovane atleta italiana sarà protagonista della gara femminile, affrontando avversarie di alto livello provenienti da tutta Europa. La competizione promette emozioni e sfide avvincenti per confermare la sua leadership nel panorama internazionale del cross.
Nadia Battocletti sarà la star assoluta della gara femminile agli Europei di Cross, che andranno in scena domenica 14 dicembre sui pratoni di Lagoa (Portogallo). La fuoriclasse trentina si presenterà in terra lusitana per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e partirà con i favori del pronostico per arricchire ulteriormente il bottino di medaglie in questa annata agonistica, dopo la doppia gioia ai Mondiali (argento sui 10.000 e bronzo sui 5.000 metri) e la stoccata sui 10 km agli Europei di corsa su strada. La 25enne partirà con i favori del pronostico dopo aver aperto in maniera brillante la stagione riservata alle corse campestri, imponendosi di forza ad Atapuerca e chiudendo al secondo posto in quel di Alcobendas. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campaccio, è Nadia Battocletti show
Avete riscaldato la voce? È ora di fare il tifo! Le nostre atlete sono pronte a sfidare le proprie avversarie, scendendo in campo con tanta grinta e determinazione. Martignacco… facci sognare! #ForzaMartignacco - facebook.com Vai su Facebook
Chi sono le avversarie di Nadia Battocletti agli Europei cross? Gli ostacoli verso la riconferma - Nadia Battocletti sarà la star assoluta della gara femminile agli Europei di Cross, che andranno in scena domenica 14 dicembre sui pratoni di Lagoa ... Scrive oasport.it
Dove vedere in tv Nadia Battocletti agli Europei di cross 2025: orario esatto, programma, streaming - Nadia Battocletti sarà la punta di diamante della spedizione azzurra impegnata domenica 14 dicembre ai Campionati Europei di cross 2025 in programma a ... oasport.it scrive