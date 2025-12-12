Chi sono le avversarie di Nadia Battocletti agli Europei cross? Gli ostacoli verso la riconferma

Nadia Battocletti si prepara a difendere il titolo agli Europei di Cross, in programma domenica 14 dicembre a Lagoa, in Portogallo. La giovane atleta italiana sarà protagonista della gara femminile, affrontando avversarie di alto livello provenienti da tutta Europa. La competizione promette emozioni e sfide avvincenti per confermare la sua leadership nel panorama internazionale del cross.

Nadia Battocletti sarà la star assoluta della gara femminile agli Europei di Cross, che andranno in scena domenica 14 dicembre sui pratoni di Lagoa (Portogallo). La fuoriclasse trentina si presenterà in terra lusitana per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e partirà con i favori del pronostico per arricchire ulteriormente il bottino di medaglie in questa annata agonistica, dopo la doppia gioia ai Mondiali (argento sui 10.000 e bronzo sui 5.000 metri) e la stoccata sui 10 km agli Europei di corsa su strada. La 25enne partirà con i favori del pronostico dopo aver aperto in maniera brillante la stagione riservata alle corse campestri, imponendosi di forza ad Atapuerca e chiudendo al secondo posto in quel di Alcobendas. 🔗 Leggi su Oasport.it