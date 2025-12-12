chi sono i contestatori della bernini ad atreju altro che studenti normali sono i soliti noti universitari rossi in cerca dello scontro video

L'articolo analizza i contestatori della Bernini ad Atreju, evidenziando come siano studenti universitari con un background politico di sinistra, spesso coinvolti in azioni di protesta. Si evidenziano inoltre le richieste di dimissioni rivolte al ministro dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, sollevando un dibattito sulle modalità e le motivazioni delle proteste.

Dalla sinistra chiedono addirittura le dimissioni del ministro dell’Università e della ricerca, Annamaria Bernini. Da Avs a +Europa, ad Elly Schlein. La sinistra trova anche oggi la polemica di giornata all’insegna del poveri studenti “bullizzati” ad Atreju: è il commento di molti parlamentari ed editorialisti che hanno arricciato il naso di fronte alla reazione del ministro: “Siete i soliti comunisti”. La citazione di Berlusconi manda ai matti i difensori acritici di questo gruppetto di studenti che non aspettavano che l’arrivo della Bernini per dare il via alla solita piazzata. Ma la realtà nel caso della gazzarra scatenata ad Atreju è ben diversa dai racconti che si vogliono veicolare: non si tratta “degli studenti”, ma di una piccola parte di essi, i soliti noti, membri dell’ Udu (Unione degli universitari) e di Su (Sinistra universitaria). Secoloditalia.it

