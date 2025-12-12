Chi è Luciano il concorrente di 92 anni che ha fatto commuovere i giudici di MasterChef

Luciano, concorrente di 92 anni, ha emozionato i giudici di MasterChef nella nuova edizione del programma. Giovedì 11 dicembre è iniziata la 15ª stagione, trasmessa su Sky, portando in cucina un personaggio che ha saputo conquistare il pubblico con la sua storia e il suo talento.

Giovedì 11 dicembre ha preso il via la 15a edizione di MasterChef, che ha fatto il suo debutto nella prima serata del giovedì di Sky dopo la chiusura di X Factor. E già nella prima puntata della nuova serie, il pubblico così come i giudici potrebbero aver incontrato già il concorrente preferito. Si tratta di Luciano, un uomo di ben 92 anni che non è andato ancora in pensione e che ancora lavora come amministratore delegato di una piccola azienda di telecomunicazioni. Sebbene l'età anagrafica potrebbe far pensare a una partecipazione un po' goliardica, un semplice rito di passaggio, Luciano ha voluto subito mettere in chiaro che la sua presenza a Masterchef ha un solo scopo: vincere. Ilgiornale.it

