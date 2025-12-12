Chi è Joaquin Cortès | la malattia l’amore e il sogno della danza

Joaquin Cortès, noto ballerino di fama internazionale, si prepara a condividere la sua storia a ‘Verissimo’ domenica 14 dicembre. Tra ricordi di successo e sfide personali, affronterà il delicato periodo che sta vivendo, offrendo uno sguardo intimo sulla sua carriera, sulla malattia e sul suo amore per la danza.

Sarà in studio a 'Verissimo' domenica 14 dicembre per ripercorrere la sua carriera ma anche per raccontare il delicato periodo che sta vivendo: è Joaquin Cortès. Il ballerino di flamenco di fama internazionale è pronto a raccontarsi senza filtri alla padrona di casa Silvia Toffanin. Joaquin Cortès: chi è. Nato a Cordova il 22 febbraio 1969, Joaquin Cortès mostra interesse per la danza sin da piccolissimo. Quando la sua famiglia si trasferisce a Madrid nel 1981 il sogno di fare il ballerino diventa concreto, seguendo lezioni esclusive di danza e nel 1984, giovanissimo, entra a far parte della compagnia di balletto nazionale di Spagna.